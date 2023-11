Russen beschossen Cherson: Kinderbibliothek getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei der Beschießung von Cherson am Freitag, den 24. November, haben die Russen am Morgen die Kinderbibliothek getroffen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Kinderbibliothek. Um sechs Uhr morgens. Ein Volltreffer einer Granate. Die Barbaren haben die Bibliothek von Cherson zerstört, die jahrelang die jüngsten Besucher und ihre Eltern erfreute“, sagte er.

Nach Prokudin, tat ohne Verluste.

Wir werden daran erinnern, dass am 23. November infolge des russischen Beschusses von Cherson zwei Kinder zu Schaden kamen: Bruder und Schwester – ein 15-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen. Der Junge wurde am Kopf, am Bein und am Rücken verletzt, bei dem Mädchen wurde eine Wunde im Gesicht und eine akute Stressreaktion diagnostiziert.

Zuvor war ein 45-jähriger Mann bei der Beschießung der Stadt verletzt worden. Er erlitt eine Minenexplosion und ein Akubarotrauma.