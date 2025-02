Die Russen beschossen Pokrowsk und Druschkiwka, es gab Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer beschossen in nur 24 Stunden 17 Mal bewohnte Gebiete der Region Donezk. 249 Menschen, darunter acht Kinder, wurden von der Frontlinie evakuiert.

Infolge des Beschusses durch die russischen Invasoren wurden in den vergangenen 24 Stunden ein Bewohner der Stadt Pokrowsk und ein Bewohner der Stadt Druschkowka im Bezirk Kramatorsk der Region Donezk getötet und vier weitere Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin, mit.

„In Pokrowsk wurde eine Person getötet und zwei verwundet, zwei Häuser und Autos wurden beschädigt, in Grischino wurde eine Person verwundet“, sagte er.

In Sewerskoje im Bezirk Bachmut wurden acht Häuser beschädigt, sagte er.

Filashkin fügte hinzu, dass in Lyman ein Verwaltungsgebäude, ein Geschäft und sechs Garagen beschädigt wurden; in Stavki wurde ein Verwaltungsgebäude beschädigt. In Druzhkivka wurden sieben Häuser, ein Geschäft und eine Industrieanlage beschädigt. In Tikhonivka in der Gemeinde Mykolajiwka wurde ein Haus beschädigt. In Kramatorsk wurde ein Nichtwohngebäude beschädigt.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung beschossen die russischen Angreifer an nur einem Tag 17 Mal Siedlungen in der Region Donezk. Von der Frontlinie wurden 249 Menschen evakuiert, darunter acht Kinder.

Wir erinnern daran, dass durch den Beschuss von Kramatorsk 13 Menschen verwundet wurden. Unter den Verletzten sind zwei Kinder – ein 8-jähriger Junge und ein 7-jähriges Mädchen.