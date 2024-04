Russen erschossen ukrainische Kriegsgefangene

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben in der Nähe des besetzten Krynok in der Region Cherson ukrainische Kriegsgefangene erschossen. Dies berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag, den 7. April.

„Am 7. April 2024 wurde in einem der Telegram-Kanäle eine Videoaufnahme veröffentlicht, die festhält, wie das russische Militär drei gefangene ukrainische Soldaten erschießt. Das Video zeigt einen Vertreter der russischen Streitkräfte, der mehrere Schüsse, wahrscheinlich aus einem automatischen Gewehr, auf die unbewaffneten, bewegungslosen Militärs abgibt“, heißt es in dem Bericht.

Aus der Beschreibung unter dem Video geht hervor, dass der Vorfall in der Nähe der Gemeinde Krynok Oleschkyvka in der Region Cherson stattfand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges, verbunden mit vorsätzlichem Mord, eingeleitet.

Die Generalstaatsanwaltschaft fügte hinzu, dass die Vertreter des Angreiferlandes wieder einmal demonstrativ die Bestimmungen der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen ignorieren, was auf die Unterstützung solcher Aktionen durch das Oberkommando der russischen Streitkräfte hindeutet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen am 24. Februar im Bezirk Bachmut eine Gruppe ukrainischer Kriegsgefangener erschossen haben.

Bis März haben die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden 45 Fälle von Mord an Kriegsgefangenen dokumentiert und untersuchen diese in 19 Strafverfahren. Diese Zahl ist jedoch nicht endgültig.