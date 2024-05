Zahlreiche tote und verwundete Russen treffen auf der Krim ein - Atesh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine große Zahl verwundeter und toter russischer Soldaten trifft aus Richtung Cherson auf der besetzten Krim ein.

Im vorübergehend besetzten Dschankoj auf der Krim wird die Ankunft einer großen Zahl verwundeter und toter russischer Militärs aus der Richtung Cherson verzeichnet. Darüber berichtet der Telegram-Kanal der Guerillabewegung Atesh am Mittwoch, den 8. Mai.

„Interessante Tatsache, am Bahnhof von Dschankoj bemerken wir auch Massentransporte (durch die vorübergehend besetzte Krim, Anm. d. Red.) von Verwundeten und „zweihundert“ aus dem linken Ufer der besetzten Region Cherson“, heißt es in der Nachricht.

Darüber hinaus verzeichnen die Guerillas täglich die Ankunft neuer Züge mit Nachschub.

„Die russische Militärführung schickt weiterhin die Mobilisierten an die Front, wo die Streitkräfte der Ukraine sie treffen und die Statistik der Verluste der Armee der Russischen Föderation auffüllen werden“, fügte Atesh hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine im Laufe des vergangenen Tages 970 Angreifer eliminiert haben. Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine hat die russische Armee 477 430 Soldaten verloren.

Am 7. Mai gab es 84 militärische Zusammenstöße an der Front. Das ukrainische Militär schlug 27 Angriffe russischer Angreifer in Awdijiwka und 17 in Bachmutsk zurück.