Unsere Kämpfer haben diese Woche sehr stark für die Ukraine gemacht - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Abendansprache am Samstag, den 21. Oktober, dass die ukrainischen Krieger diese Woche sehr stark für die Ukraine gemacht haben.

„Ich danke jedem einzelnen, der jetzt im Kampf ist, in Kampfpositionen, an den Posten! Richtung Avdeev, Marjinka. Richtung Bachmut. Richtung Kupyan, Richtung Lyman. Unser Saporischschja. Unsere Region Cherson. An der Kollisionslinie und tief in den besetzten Gebieten haben unsere Soldaten diese Woche sehr stark für die Ukraine gemacht“, sagte er.

Der Staatschef dankte auch allen Verteidigungs- und Sicherheitskräften. „Bei jeder Einheit, jedem Krieger, jedem Kommandeur, die unserem Staat in dieser Woche die notwendigen Kampfergebnisse geliefert haben“, betonte Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine in der Nacht zum 17. Oktober Flugplätze bei Berdjansk und Luhansk angegriffen haben. Sondereinsatzkräfte berichteten, dass die Start- und Landebahnen der Flugplätze beschädigt wurden und neun Hubschrauber, Spezialausrüstung, Luftabwehrraketen und Munitionsdepots getroffen wurden.

Die Russen behaupteten, der Angriff sei mit ATACMS-Raketen erfolgt. US-Medien berichteten später, dass die Ukraine in der Tat ATACMS-Raketen abgeschossen hatte, und in einer abendlichen Videobotschaft bestätigte Präsident Wolodymyr Selenskyj dies.