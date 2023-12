Russen greifen Chuhuiv mit S-300-Raketen an und beschädigen die zivile Infrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag haben die Russen erneut die Stadt Chuhuiv in der Region Charkiw mit S-300-Raketen angegriffen und dabei Schäden an der Infrastruktur außerhalb von Wohngebieten verursacht.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleh Synjehubow auf Telegram Live: „Die Invasoren haben die Stadt Chuhuiv mit S-300-Raketen angegriffen.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleh Synjehubow auf Telegram

Direkte Rede: „Die Angreifer haben die Stadt Chuhuiv mit S-300-Raketen beschossen. Im Moment gibt es keine Opfer.“

Details: Er sagte, dass es Schäden an der zivilen Nichtwohnungsinfrastruktur, einschließlich Lagerhäusern, gab. Die Rettungsdienste arbeiten an den Orten der Einschläge.

