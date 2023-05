Die Russen griffen 17 Städte und Dörfer in Saporischschja an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

die Russen haben 17 Städte und Dörfer in Saporischschja angegriffen. In den letzten 24 Stunden haben die russischen Truppen 80 Angriffe auf friedliche Städte und Dörfer in der Region Saporischschja durchgeführt.

Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Jurij Malaschko am 19. Mai mit und präzisierte, dass der Feind 17 Siedlungen an der Frontlinie in der Region angegriffen hat.

Es wurden siebzig Artillerieangriffe auf Gulyaypol, Zheleznodorozhny und Stepnoye, vier MLRS-Angriffe auf Orekhovo, Kamensky und Maliy Shcherbak und ein Luftangriff auf Novodanilovka verzeichnet. 25 zivile Einrichtungen wurden beschädigt. Ein 57-jähriger Mann in Gulyaypol wurde während des feindlichen Angriffs in seinem Haus verletzt.

Glücklicherweise war nach der Erstversorgung kein Krankenhausaufenthalt erforderlich“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung. In der Region Cherson wurden zwei Zivilisten durch russischen Beschuss verwundet.