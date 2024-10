Russen griffen ein Auto in der Region Cherson an: Mutter und Kind unter den Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexander Prokudin sagte auch, dass ein 72-jähriger Mann durch den Angriff lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat.

Russen griffen von einer Drohne aus ein Auto an, das auf der Autobahn in der Nähe von Tomina Balka unterwegs war. Infolge des Angriffs erlitt ein 72-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson (Regionale Militärverwaltung) Alexander Prokudin auf seinem Telegram-Kanal.

Außerdem lag ein 35-jähriger Mann mit einem Explosionstrauma, einer Prellung und einer Armverletzung im Krankenhaus. Er erhält die notwendige medizinische Versorgung.

Der Beamte fügte hinzu, dass in dem Auto, das die Russen mit einer Drohne in der Nähe von Tomina Balka angegriffen haben, eine Mutter und ihr Kind verletzt wurden.

„Bei einer 35-jährigen Frau und einem 11-jährigen Jungen wurden Explosionsverletzungen und Trümmerwunden diagnostiziert. Die Brigade „Notfall“ hat die Opfer vor Ort medizinisch versorgt“, heißt es in der Meldung.

Wie wir bereits berichteten, griffen russische Truppen am Mittag von einer Drohne aus ein ziviles Auto in der Nähe von Gavrilovka in der Region Cherson an, wobei zwei Menschen starben.

Außerdem wurden infolge des Beschusses der Region Cherson drei Frauen verwundet. Sie erhielten Sprengstoffverletzungen und Splitterwunden an den Extremitäten. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.