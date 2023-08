Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben damit begonnen, „Wahlen“ zu lokalen „Räten und gesetzgebenden Körperschaften“ in den vorübergehend besetzten Gebieten abzuhalten. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand am 31. August.

In den eroberten Teilen der Regionen Donezk und Saporischschja werden die Invasoren bis zum 8. September „vorgezogene Wahlen“ abhalten.

„Das heißt, „Wahlen“ an den Wohnorten. In den VOT der Regionen Luhansk und Cherson beginnen die „vorgezogenen Wahlen“ am 2. September. Vom 8. bis 10. September wird bereits in den Wahllokalen „gewählt“. Ein solches gestrecktes Schema ist für die Russen notwendig, um die Wahlbeteiligung und das mangelnde lokale Interesse am „Willen“ zu verschleiern, betonte das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Außerdem planen die Russen, am 8. September eine Menschenmenge herbeizuschaffen, um die Wahlbeteiligung in einigen ausgewählten Wahllokalen zu korrigieren.

Jetzt gehen „Mitglieder der Wahlkommission“ in Anwesenheit russischer Soldaten durch die Wohnungen der Ukrainer, um diejenigen zu identifizieren, die bereit sind, „zu wählen“. Die Russen haben bereits beim Referendum im Jahr 2022 ein ähnliches Schema ausgearbeitet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russische Zentrale Wahlkommission für den 10. September „Wahlen“ in den eroberten Gebieten der Ukraine – Teile der Regionen Cherson und Saporischschja sowie in der „Volksrepublik Donezk“ und der „Volksrepublik Luhansk“ – angesetzt hat.