Die Russen haben einen Angriff auf ukrainische TV-Sender gestartet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben einen groß angelegten Angriff auf ukrainische Fernsehsender organisiert. Kreml-Propagandisten traten auf, berichtete das Zentrum für strategische Kommunikation und Informationssicherheit SPRAVDI am Donnerstag, den 28. März, in Telegram.

Es wird angegeben, dass heute gegen 9.30 Uhr Versuche aufgezeichnet wurden, den Äther der Fernsehsender 1+1 media zu stören, die die Kanäle 1+1 Ukraine, 1+1 Marathon, TET, PLUSPLUS, Bigudi, 2+2, UNIAN und andere ausstrahlen.

„Anstelle von TV-Marathon und Inhalten anderer Sender sehen die ukrainischen Zuschauer seit einiger Zeit Propagandainhalte aus Russland. All diese Aktionen der Russischen Föderation zielen darauf ab, die Lage in der Ukraine zu destabilisieren“, heißt es in der Nachricht.

Inzwischen ist das Problem behoben und die Satellitenausstrahlung wurde wieder aufgenommen. Die Ukrainer wurden aufgefordert, die Informationshygiene zu beachten, um dem Feind nicht bei der Verbreitung von Desinformationen zu helfen.

Laut den vom Zentrum veröffentlichten Fotos wurde die Sendung von der in der Ukraine geborenen Propagandistin Diana Panchenko ausgestrahlt. Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine bekannt gegeben, dass sie des Hochverrats verdächtigt wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 19. März die Spezialisten des Concern for Radio Broadcasting, Radiocommunication and Television (CRT) den ukrainischen Rundfunk in den Regionen Charkiw und Sumy nach den russischen Angriffen wieder aufgenommen haben.