Die Delegationen der Ukraine und Russlands könnten heute oder morgen ihre ersten direkten Gespräche seit drei Jahren führen.

Die ukrainischen Regierungsvertreter, die an den Gesprächen mit Russland teilnehmen werden, werden heute, am 15. Mai, in Istanbul eintreffen. Dies gab der Berater des ukrainischen Präsidenten für Kommunikation, Dmitri Litwin, bekannt, berichtet RBK Ukrajina.

„Die ukrainischen Vertreter planen, im Laufe des heutigen Abends in Istanbul einzutreffen“, sagte er.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine und Russland heute oder morgen die ersten direkten Gespräche seit drei Jahren führen könnten. Die Parteien werden die Möglichkeit eines Waffenstillstands für 30 Tage diskutieren. Am Morgen des 15. Mai traf die russische Delegation unter der Leitung eines Adjutanten des Kremlchefs Wladimir Putin, Wladimir Medinskij, in Istanbul ein. Ihr gehören Abgeordnete verschiedener Minister und wenig bekannte Experten an. Die russische Seite erklärte, sie sei bereit, den Verhandlungsprozess in Istanbul wieder aufzunehmen und „mögliche Kompromisse“ zu diskutieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf seinerseits mit hochrangigen Beamten in Ankara ein. Er bezeichnete die Zusammensetzung der russischen Delegation als „Augenwischerei“. Das Staatsoberhaupt beschloss, eine Delegation unter der Leitung von Verteidigungsminister Rustem Umjerow nach Istanbul zu schicken. Verhandlungen in Istanbul. Erste Positionen der Parteien