Russen haben einen Bahnhof in der Region Charkiw mit einer Rakete beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Schaffnerin wurde verwundet, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Lokomotiven, Güter- und Personenwagen wurden beschädigt, es gibt Zerstörungen an Gleisen und Stromversorgungsanlagen.

In der Nacht hat der Feind den Bahnhof in der Region Charkiw mit einer Rakete getroffen. Darüber berichtete am Morgen des Donnerstag, 1. August, der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

„Infolge des Angriffs erlitt die Schaffnerin Schrapnellwunden am Kopf. Sie erhielt erste Hilfe und lehnte einen Krankenhausaufenthalt ab. Glücklicherweise gab es dieses Mal keine Verletzten. Unter den beschädigten Fahrzeugen befinden sich zwei Lokomotiven, Güter- und Personenwagen. Es gibt auch Zerstörungen an Gleisen und Stromversorgungsanlagen“, sagte der BerichtUkrsalisnyzja

Es wird berichtet, dass in den Fahrplänen der Vorortzüge Punktänderungen vorgenommen wurden und die Fernzüge weiterhin mit dem Einsatz von Reserve-Diesellokomotiven fahren.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen in der Nacht zum 31. Juli einen der massivsten Drohnenangriffe des gesamten Krieges durchgeführt haben. Die Russische Föderation feuerte 89 Angriffsdrohnen und eine Lenkflugkörperrakete Ch-59 auf die Ukraine ab. Sie wurden alle abgeschossen.