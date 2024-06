Die Russen haben einen Bauernhof in der Region Mykolajiw getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär beschoss das Gebiet eines Bauernhofs in der Gemeinde Kutsurub sowie den Wohnsektor und offenes Gelände der Gemeinde Gorochiw.

Das russische Militär beschoss zwei Gemeinden in der Region Mykolajiw, an den Einschlagsorten brachen Brände aus. Darüber berichtete am Dienstag, den 11. Juni, morgens der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes.

„Im Fadenkreuz der feindlichen zivilen Objekte der Region Mykolajiw: Gestern gab es wegen des Beschusses zwei Brände. Die Angreifer trafen das Territorium des Bauernhofs in der Gemeinde Kutsuruba und auf den Wohnsektor und das offene Gelände der Gemeinde Gorochow. Durch die Munition und ihre Trümmer brachen Brände aus. Das erste Feuer wurde auf einer Fläche von 100 Quadratmetern gelöscht, das zweite – 40 Quadratmeter im privaten Sektor und 2 Hektar trockenes Holz. Auch Privathäuser und Nebengebäude wurden durch den Beschuss beschädigt. Es gab keine Verletzten“, sagte der staatliche Notdienst in einer Erklärung.