Die Familie war mit Hausarbeiten auf ihrem Grundstück beschäftigt, als die Russen mit dem Beschuss begannen. Der Ehemann wurde getötet und die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus in Charkiw gebracht.

Bei dem Beschuss des Dorfes Odnorobovka in der Region Charkiw wurde ein Freiwilliger getötet und seine Frau verwundet. Dies berichtete das Oberhaupt der Gemeinde Zolochevskaya Victor Kovalenko in einem Kommentar für Suspilne Charkiw am Samstag, den 6. Juli.

Ihm zufolge beschossen die Russen heute um 10:45 Uhr von der Artillerie Odnorobivka Zolochevskaya Gemeinde. Der 46-jährige Direktor des örtlichen Vereins und Freiwillige wurde getötet, seine 48-jährige Frau wurde verwundet.

„Die Familie war zu dieser Zeit mit Hausarbeiten auf ihrem Grundstück beschäftigt. Die Frau wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus in Charkiw gebracht. Schaden und Zerstörung sind angegeben“, sagte Kovalenko.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär vor zwei Tagen eine UAB auf Russkaja Lozowaja in der Region Charkiw abgeworfen hat, bei der ein Anwohner getötet wurde.