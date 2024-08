Die Russen haben einen Luftangriff auf Mirnyohrad gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen beschießen weiterhin Städte an der Front in der Region Donezk. Die örtlichen Behörden fordern die Menschen auf, die gefährlichen Gebiete zu verlassen.

Russische Truppen haben Myrnograd in der Region Donezk beschossen. Sie haben ein unfertiges 9-stöckiges Gebäude getroffen. Es gibt Verletzte, eine Person ist gestorben. Darüber sagte am Samstag, den 17. August, der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin.

„Heute Abend ist die Stadt erneut unter feindlichen Beschuss geraten“, schrieb er.

Seinen Angaben zufolge wurde durch den russischen Angriff eine Person getötet. Vier weitere Zivilisten wurden verwundet.

Darüber hinaus wurden sechs Hochhäuser, eine Apotheke, ein Kino und zwei Geschäfte beschädigt.

„Die Rettungsaktion geht weiter“, so Filaschkin.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung forderte die Bewohner der Region erneut auf, die Region zu evakuieren.

Wir erinnern daran, dass russische Angreifer Sumy am Samstag, den 17. August, angegriffen haben. In der Stadt gibt es einen Treffer in der Gegend der Svoboda Avenue.

In der Region Donezk ab 12. August begann, neue Regeln der Ausgangssperre zu betreiben. Sie wird in einigen Bezirken für 16 Stunden in Kraft sein.