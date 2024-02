Die Russen haben einen Unterwasser-Raketenträger im Schwarzen Meer in Dienst gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer U-Boot-Raketenträger wurde im Schwarzen Meer entdeckt, der eine Bedrohung darstellen könnte. Dies wurde am Freitag, den 16. Februar, im Telegram-Kanal der Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine mitgeteilt.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat das U-Boot bis zu vier Marschflugkörper vom Typ Kalibr in seinem Arsenal.

Es fügte hinzu, dass derzeit ein U-Boot auf See stationiert ist. Der Rest der Schiffe befindet sich in den Stützpunkten.

„Das Niveau der Raketengefahr ist konstant hoch! Achten Sie auf die Signale des Luftalarms. Begeben Sie sich umgehend in einen Schutzraum“, so die Verteidigungskräfte.

Russland hat bei den Raketenangriffen auf ukrainisches Territorium mindestens 24 ballistische Raketen aus nordkoreanischer Produktion eingesetzt. Wahrscheinlich handelt es sich um die Raketen Kn-23/24.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen am 15. Februar einen massiven kombinierten Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben. In Kiew, Dnipro, Lwiw und anderen Städten wurden zahlreiche Explosionen gemeldet.

In der Region Poltawa haben die Russen ein Lagerhaus getroffen. In der Region Dnipropetrowsk griff der Feind zivile Infrastruktur an. In Lwiw haben die Russen eine Infrastruktureinrichtung getroffen, zwei Menschen wurden dabei verletzt.