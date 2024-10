Die Russen haben ein fünfstöckiges Gebäude in Lyman getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Zivilist wurde durch den russischen Angriff verwundet. Darüber hinaus wurden zwei weitere mehrstöckige Gebäude beschädigt.

Die russische Armee hat in der Nacht zum 23. Oktober ein fünfstöckiges Gebäude in Lyman in der Region Donezk angegriffen und beschädigt. Ein Zivilist wurde verletzt. Darüber berichtete der Pressedienst des staatlichen Notdienstes.

„Die zerstörten Gebäudestrukturen fingen Feuer. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer auf einer Fläche von 600 Quadratmetern. Eine Person wurde verletzt, zwei weitere mehrstöckige Gebäude wurden beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Darüber hinaus beschossen die Angreifer den Wohnbereich des Dorfes. Jatskowka im Bezirk Kramatorsk. Dort geriet ein privates zweistöckiges Wohngebäude in Brand. Die Rettungskräfte löschten das Feuer mit einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern.

In der Nacht hat das russische Militär einen Luftangriff auf den Wohnbereich des Dorfes Alexandro-Kalinovo im Bezirk Kramatorsk geflogen.

„Unter den Trümmern eines Privathauses haben Rettungskräfte einen Verwundeten gerettet und die Leichen von zwei Toten geborgen. Jetzt sind die Arbeiten am Ort des feindlichen Angriffs abgeschlossen. Die Rettungskräfte haben 2 Tonnen Bauschutt beseitigt!“ – heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass am Morgen des 22. Oktober russische Truppen auf Mirnograd in der Region Donezk UAB-250 abgeworfen haben und ein fünfstöckiges Gebäude getroffen haben. Eine Person wurde getötet.