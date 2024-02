Die Russen haben in den letzten 24 Stunden in der Region Donezk einen Zivilisten getötet und acht weitere verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden ist in der Region Donezk ein Zivilist durch russischen Beschuss getötet worden, außerdem gibt es verwundete Zivilisten. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin, am Mittwochmorgen, 21. Februar, mit.

„Russland tötet Zivilisten! Am 20. Februar haben die Russen 1 Einwohner der Region Donezk getötet – im Dorf Konstantinowka. Weitere 8 Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet“, heißt es in der Nachricht.