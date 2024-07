Die Russen haben in den letzten 24 Stunden in der Region Donezk sechs Zivilisten getötet und 22 weitere verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Zivilisten wurden in Myrnohrad und zwei in Kostiantynivka getötet, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk.

Infolge der russischen Angriffe in Donezk in den vergangenen 24 Stunden, am 12. Juli, wurden sechs Zivilisten getötet und 22 weitere Zivilisten verwundet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Wadim Filaschkin, mit.

„Russland tötet Zivilisten! Am 12. Juli haben die Russen 6 Einwohner von Donezk getötet: 4 in Mirnograd und 2 in Konstantinowka. Weitere 22 Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet“, heißt es in der Botschaft.

Die Gesamtzahl der toten und verwundeten Zivilisten in Donetschyna auf den untenstehenden Informationen ist ohne Berücksichtigung von Mariupol und Wolnowacha angegeben, die unter Besatzung stehen.