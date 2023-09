Die Russen haben die Region Odessa mit Shahed-Drohnen aus einer neuen Partie angegriffen - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben die Region Odessa mit Shahed-Kamikaze-Drohnen aus einer neuen Charge angegriffen. Das sagte die Vertreterin der Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine, Natalia Humenjuk, in einer Sendung des Fernsehsenders Espresso.

„Die Russen wählen die Termine für Angriffe nicht zufällig aus, sie planen diese Operationen. Und die Planung erfolgt auf der Grundlage der verfügbaren Kräfte und Mittel. Wir haben gesehen, dass vor den Anschlägen in der Region Odessa der Luftfrachtverkehr in Richtung Teheran – Moskau aktiviert wurde, was auf die Ankunft einer weiteren Gruppe von Scheichs hinweisen könnte“, sagte sie.

Laut Humenjuk versuchen die Russen, die zivile Infrastruktur der Ukraine auf billige Weise zu zerstören.

„Wir haben an den Wrackteilen der abgeschossenen Drohnen gesehen, dass es sich tatsächlich um die nächste Charge handelt, die anders beschriftet ist. Offensichtlich sparen die Russen Raketen ein. Denn dieser Vorrat ist nicht leicht wieder aufzufüllen und viel teurer. Der Feind versucht, die zivile Infrastruktur auf eine billigere Weise zu zerstören“, sagte sie.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen mehr als drei Stunden lang Angriffsdrohnen im Süden der Region Odessa angegriffen haben. 17 Drohnen wurden von der Luftabwehr abgeschossen, aber es gab auch Treffer.