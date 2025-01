Russen haben Sumy angegriffen: "Ein Schahed hat ein Wohngebäude getroffen, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar haben russische Invasoren die Ukraine mit Drohnen angegriffen, darunter auch die Stadt Sumy. Infolge eines feindlichen Angriffs hat eine Drohne ein Wohnhaus getroffen, wobei es Tote gab.

Dies erklärte der amtierende Bürgermeister Artem Kobzar, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Telergam.

„Eine weitere Ankunft. Die Ankunft der „Schahed“ in einem Wohnblock. Sie haben die Wände durchbrochen, eine Frau schreit „Hilfe“, ein Krankenwagen ist vor Ort“, sagte er.

Kobzar fügte hinzu, dass der staatliche Rettungsdienst bereits am Tatort arbeitet und später genauere Informationen liefern wird. Er hat auch die ersten Bilder von den Folgen des Anschlags veröffentlicht.

Aktualisiert um 01:01

Der amtierende Bürgermeister teilte mit, dass durch den feindlichen Angriff eine Person getötet und eine weitere verwundet wurde.

Inzwischen hat auch die regionale Militärverwaltung bestätigt, dass es nach vorläufigen Informationen eine tote Person gibt.

„Heute hat ein feindliches unbemanntes Luftfahrzeug bei einem nächtlichen Angriff ein Wohngebäude in der Stadt Sumy getroffen. Eine Person wurde bei dem Angriff vorläufig getötet. Die Rettungsaktion dauert an und die Informationen werden aktualisiert. Alle relevanten Dienste sind vor Ort im Einsatz“, heißt es in der Erklärung.

Aktualisiert um 01:14

Kobzar sagte, dass um 9 Uhr morgens eine Notrufzentrale in Sumy eingerichtet wird.

Aktualisiert um 01:38 Uhr

Die Stadtverwaltung von Sumy dementiert Informationen über einen Toten als Folge des Schahedom-Anschlags. Derzeit gibt es 4 Opfer, darunter ein 7-jähriges Kind und ein 18-jähriger Mann.

In der Zwischenzeit sagte Artem Kobzar, dass der staatliche Rettungsdienst eine Frau rettet, die aufgrund eines russischen Angriffs unter einem Ofen eingeklemmt war.