Die Russen haben das Tempo der Offensive verlangsamt - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden sind die russischen Aggressoren in keiner der Richtungen im Osten der Ukraine, in denen sie eine Offensive durchgeführt haben, vorgerückt. Gleichzeitig hält die Intensität des Artilleriebeschusses und der Luftangriffe an, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Dienstag, den 30. Mai.

„In drei von sechs Richtungen hat der Feind im Laufe des Tages keine offensiven Aktionen durchgeführt. Dabei handelt es sich um Lyman, Awdijiwka und Schachterskoje“, sagte Maljar.

Ihren Angaben zufolge führt der Feind in der Richtung Kupjansk erfolglose Offensiven durch. In Richtung Marjinka haben die Streitkräfte der Ukraine im Laufe des Tages 12 Angriffe in der Gegend von Marjinka zurückgeschlagen.

In Richtung Bachmut rücken die Russen derzeit nicht vor, sondern ersetzen und gruppieren ihre Truppen um.

„Unsere Truppen kontrollieren die südwestlichen Außenbezirke von Bachmut. In den nördlichen und südlichen Vororten von Bachmut gibt es seit einigen Tagen keine Vorstöße mehr, da die Bewegung unserer Truppen ausgesetzt wurde, um andere militärische Aufgaben zu erfüllen, die in der Tat durchgeführt werden“, fügte Maljar hinzu.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, die Erwartung geweckt, dass eine größere Militäroperation unmittelbar bevorstehen könnte, indem er in den sozialen Medien erklärte: „Es ist an der Zeit, dass die Ukraine beginnt, das zurückzuerobern, was ihr gehört.