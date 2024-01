Die Russen haben vier Bewohner der Region Charkiw verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben in den letzten 24 Stunden etwa 20 Siedlungen in der Region Charkiw beschossen. Dabei wurden vier Zivilisten verletzt, sagte der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Sonntag, den 28. Januar, in Telegram.

So haben die Russen gestern gegen 13:00 Uhr die Stadt Wowtschansk im Bezirk Tschuhujiw angegriffen. Dabei wurde eine 77-jährige Frau verwundet. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Privathaus wurde beschädigt.

„Um 13:15 Uhr beschoss der Feind das Dorf Kazachya Lopan im Bezirk Charkiw. Ein 61-jähriger Mann wurde verwundet. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Wohnhaus wurde beschädigt. Um 18:00 Uhr schlug der Feind im Dorf Podoly, Bezirk Kupjansk, zu. Podoly, Bezirk Kupjansky. Ein 42-jähriger Mann und ein 50-jähriger Mann wurden verletzt. Die Opfer wurden ins Krankenhaus eingeliefert“, schrieb Synjehubow.

Ihm zufolge wurde durch den feindlichen Beschuss von Kupjansk ein Friedhof beschädigt.