Russen nutzen die sich verschlechternden Wetterbedingungen für Luftangriffe - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen nutzen die sich verschlechternden Wetterbedingungen für Luftangriffe auf das Gebiet der Ukraine. Eine solche Situation war insbesondere in dieser Nacht. Darüber sagte der Sprecher der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ihnat am 14. Juli in der Sendung „TV-Marathon“.

„Der Feind nutzt nicht nur die dunkle Zeit des Tages. Vielleicht wollte man irgendwo die „Launen“ des Wetters ausnutzen. Wenn es bewölkt ist, erschwert das auch die Arbeit der mobilen Feuerteams, die das Objekt, das Luftziel, erst einmal sehen müssen, denn man muss es anvisieren“, sagte er.

Das Wetter beeinflusst auch die Aktionen aller Objekte am Himmel und die Arbeit der bemannten Luftfahrt usw. Marschflugkörper und Shaheds hingegen werden vom Wetter kaum beeinflusst, da sie auf einer bestimmten Route fliegen.

„Nun, vielleicht gibt es einen starken Seitenwind, ein Einfrieren mit einem Temperaturunterschied, das kann die Shaheds beeinträchtigen, die über das Asowsche Meer abgeschossen werden… Nun, wie wir sehen, nutzt der Feind sie und sogar bei solchem Wetter, wenn es bewölkt ist und regnet“, fügte Ihnat hinzu.