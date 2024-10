Russen trafen eine Drohne auf ein Auto in Kazachya Lopan: ein Mann starb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 38-jähriger Mann starb an den Folgen eines FPV-Drohnenangriffs, seine 56-jährige Schwester hatte eine akute Stressreaktion.

Russische Truppen haben mit einer FPV-Drohne ein ziviles Auto in der Region Kazachya Lopan Charkiw angegriffen, in Folge des Angriffs kam ein 38-jähriger Mann ums Leben. Dies meldete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Freitag, den 11. Oktober.

„Der Feind setzt seinen Terror gegen die Zivilbevölkerung der Region Charkiw fort. In der Ortschaft Kazachya Lopan im Bezirk Charkiw haben russische Angreifer auf ein ziviles Auto geschossen. Durch den Einschlag der FPV-Drohne wurde ein 38-jähriger Mann getötet“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass seine 56-jährige Schwester eine akute Reaktion auf Stress hat.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen am 18. August den Bezirk Dneprovsky von Cherson mit einer Drohne angegriffen haben, wobei zwei Zivilisten verletzt wurden.

Am 22. September warfen die Russen von einer Drohne aus Sprengstoff auf öffentliche Verkehrsmittel in einem Vorort von Cherson ab. Es wurde niemand verletzt.