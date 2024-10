Russen treffen Energieanlagen in der Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben einen Luftangriff auf Energieanlagen der kritischen Infrastruktur im Bezirk Romny geflogen.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 27. Oktober die Region Sumy angegriffen. Angegriffen wurden Energieanlagen im Bezirk Romny. Darüber berichtet der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung.

„Heute, am 27. Oktober, hat der Feind einen Luftangriff auf Energieanlagen der kritischen Infrastruktur des Bezirks Romny durchgeführt, wobei er ein unbemanntes Luftfahrzeug vom Typ „Shahed“ einsetzte“, heißt es in der Meldung.

Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz, die Folgen des feindlichen Angriffs werden derzeit geklärt.

„Im Laufe der Luftabwehrkämpfe durch Berechnungen der Bodentruppen der Streitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Freiwillige wurden drei russische Drohnen zerstört“, fügte in der regionalen Militärverwaltung.

Erinnern Sie sich, in der Nacht hat die Luftabwehr im Luftraum in Richtung Kiew etwa ein Dutzend Drohnen entdeckt. Alle Drohnen wurden in der Nähe der Stadt neutralisiert.