Russen verletzten zwei Menschen in Pokrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend hat das russische Militär Pokrowsk in der Region Donezk beschossen. Darüber sagte heute, 31. Dezember, der Leiter der Pokrowsker GVA Sergej Dobryak, schreibt Suspilne.

„Bislang wissen wir von zwei Leichtverletzten. Jetzt klären wir die Informationen“, bemerkte der Leiter der GVA.

Wir möchten daran erinnern, dass die russische Armee am 29. Dezember einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet hat. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 27 „Shaheds“ und 87 Marschflugkörper. Bei den feindlichen Angriffen wurden Zivilisten in Kiew, Lwiw, Dnipro, Odessa, Charkiw und Saporischschja getötet. am 1. Januar rief Kiew einen Trauertag für die bei dem massiven russischen Raketenangriff Getöteten aus.