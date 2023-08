Russen warfen eine Fliegerbombe auf Krugliakivka, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 5. August haben die Russen ein Nichtwohngebäude in dem Dorf Krugliakiwka in der Region Charkiw mit einer gelenkten Fliegerbombe getroffen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow mit.

Der Angriff auf die Siedlung im Bezirk Kupjansk habe sich gegen 20:20 Uhr ereignet. Am Ort des Angriffs kam es zu einem Großbrand.

„Nach vorläufigen Angaben wurden zwei Männer getötet und vier weitere verwundet. Die Einzelheiten werden noch geklärt“, betonte der Leiter der Region.

Sinegubov fügte hinzu, dass im Laufe des vergangenen Tages der Beschuss der Bezirke Bogoduchow, Charkiw, Tschuhujiw, Isjum und Kupjansk der Region fortgesetzt wurde.

Infolge des Beschusses in Kupjansk wurden Häuser und Nebengebäude sowie landwirtschaftliche Gebäude beschädigt. Ein 55-jähriger Zivilist wurde durch Granatsplitter verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Dorf Tscherneschtschyna, Bezirk Isjum, wurden Privathäuser beschädigt, und in Podoly, Bezirk Kupjansk, brannte es.

In Wowtschansk, Bezirk Tschuhujiwski, wurde das Gebäude eines Fleischverarbeitungsbetriebs durch Beschuss beschädigt, in Timofejewka, Bezirk Bogoduchowski, beschoss der Feind die Gebäude einer Wachtelfarm.

„In Richtung Kupjansk hält unser Militär zuverlässig seine Stellungen. In den vergangenen Tagen hat der Feind versucht, Angriffsaktionen in den Gebieten Olschanaja und Sinkiwka durchzuführen, aber unter dem Feuer der Streitkräfte der Ukraine zog er sich mit Verlusten zurück“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.