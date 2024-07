Russische Aggression hat bereits 561 Kinder in der Ukraine getötet - Büro des GeneralstaatsanwaltsU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 2023 Kinder sind in der Ukraine durch den umfassenden Krieg mit Russland verletzt worden. Bis zum Morgen des 15. Juli wurden nach offiziellen Angaben der Jugendstaatsanwaltschaft 561 Kinder getötet und mindestens 1462 verletzt.

Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts mit.

Die meisten Kinder wurden in der Region Donezk verletzt – 564, Charkiw – 406, Cherson – 155, Dnipro – 158, Kiew – 131, Saporischschja – 121.

Am 13. Juli wurden ein 9-jähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen durch den Beschuss von Budy in der Region Charkiw, ein 16-jähriges Mädchen durch den Beschuss von Tschornobajiwka in der Region Cherson und ein 11-jähriger Junge durch den Beschuss von Tschornomorske in der Region Odessa verwundet.

Am 14. Juli wurde ein 16-jähriges Mädchen beim Beschuss von Myrnohrad in der Region Donezk verwundet.

Am 8. Juli wurden im Kiewer Stadtteil Shevchenkivskyj fünf Kinder durch einen russischen Angriff getötet.

Nach Angaben der UNO ist der Prozentsatz der Gewalt gegen Kinder in Kriegszeiten der höchste in der Geschichte der Welt. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der in Kriegen getöteten und verstümmelten Kinder um 35% gestiegen.