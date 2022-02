Die Russische Föderation ist über die Grenzen der selbsternannten "Donezker Volksrepublik" im Unklaren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat unterschiedliche Erklärungen zu den Grenzen der selbsternannten „Donezker Volksrepublik“ und der „Luhansker Volksrepublik“ abgegeben, in denen sie von Moskau anerkannt werden.

So erklärte der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko am Dienstag, den 22. Februar, dass die „LDPR“ innerhalb der Grenzen, in denen die „Republiken“ ihre Befugnisse und Zuständigkeiten ausüben, anerkannt wird.

„Die Grenzen, innerhalb derer die Führungen der ‚Donezker Volksrepublik‘ und der ‚Luhansker Volksrepublik‘ ihre Autorität und Rechtsprechung ausüben“, sagte Rudenko.

Gleichzeitig erklärte der russische Präsidentensprecher Dmitrij Peskow, Moskau erkenne die „Donezker Volksrepublik“ innerhalb der Grenzen an, die sie selbst ausgerufen habe.

„Innerhalb der Grenzen, in denen sie sich selbst proklamiert haben“, sagte er.

Die Separatisten ihrerseits erklären, dass die Grenzen innerhalb der gesamten Regionen Luhansk und Donezk verlaufen werden.

