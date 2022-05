Die Russische Föderation bereitet die Eingliederung besetzter Gebiete in die Krim vor - Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Besatzer wollen die beschlagnahmten ukrainischen Gebiete in die vorübergehend besetzte Krim eingliedern und sie anschließend in die russische Wirtschaft integrieren. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Dienstag, 3. Mai, mit.

Die Ausarbeitung eines entsprechenden Plans mit einer Frist bis mindestens 2030 wurde am 1. Mai von Oleg Krjutschkow, einem Berater des so genannten „Oberhaupts“ der Krim für Informationspolitik, angekündigt. Gleichzeitig versucht das russische Besatzungsregime, die lokale Bevölkerung davon zu überzeugen, endlich die Kontrolle über die besetzten Gebiete zu übernehmen. Am Montag, dem 1. Mai, organisierte der neu ernannte „Vorsitzende des Stadtrats“ Andrej Klotschko eine feierliche Hissung der Flagge der Russischen Föderation in Genitschesk. Die Stadtbewohner ignorierten jedoch diese „Feier“.

Darüber hinaus erhielten einige Privatunternehmen in der Region Rostow den Auftrag, Siegel und Stempel für die Besatzungsverwaltung von Mariupol herzustellen. Die Liste der Einrichtungen, die neue „Attribute“ erhalten werden, umfasst Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Polizei, Standesämter und Verwaltungsstellen. Auch wenn die meisten von ihnen inzwischen von russischen Truppen vollständig zerstört worden sind. Die speziell angefertigten Briefmarken und Siegel tragen die Aufschrift: „Russland, Republik Donbass, Mariupol, zivil-militärische Verwaltung“.

Die Russische Föderation kündigte an, dass im Juni ähnliche Briefmarken und Siegel für das besetzte Cherson hergestellt werden sollen.

In Mariupol führen die Besatzer übrigens eine „große Säuberungsaktion“ durch, bei der die Leichen der Getöteten gesucht und vernichtet werden. Zu diesem Zweck sind seit dem 15. April drei mobile Krematorien in der Stadt im Einsatz. Unter den Besatzern verbreitet sich die Information, dass die Dauer der so genannten „besonderen militärischen Operation“ in der Ukraine bis September 2022 festgelegt wurde.