Die Russische Föderation beschießt die besetzten Gebiete und ihre Einheiten - Humenjuk

Die russischen Truppen im Süden der Ukraine beschießen die besetzten Gebiete und ihre Einheiten. Dies erklärte die Vertreterin der Verteidigungskräfte des Südens Natalia Humenjuk in der Sendung des TV-Marathon am Donnerstag, den 10. August.

„Bei ihren Manövern imitieren sie oft die Aufgabe bestimmter Siedlungen. Dann kehren sie wieder zu ihnen zurück. Aber in der Pause, in der sie abwesend waren, beschießen sie diese Siedlungen in der Regel sehr heftig. Dann erklären sie den Einheimischen, dass es die Verteidigungskräfte waren“, sagte sie.

Die Sprecherin berichtete auch, dass die Russen die besetzten Gebiete der Region Cherson mit Hilfe der Luftfahrt beschießen.

„Ein weiteres Manöver ist der fortgesetzte Einsatz von taktischen Flugzeugen, die sie sehr oft in Richtung Beryslaw einsetzen und mit denen sie gelenkte Luftbomben schicken. Vor kurzem haben sie begonnen, das linke Ufer zu bombardieren. Das heißt, sie schicken ein weiteres CAB auf das rechte Ufer und drei weitere auf das linke Ufer. Das heißt, sie versuchen, die Gebiete zu bombardieren, die sie für sich beanspruchen, ihre eigenen Einheiten, und geben das dann als die Arbeit der Verteidigungskräfte aus“, sagte Humenjuk.