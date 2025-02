Die Russische Föderation braucht den Krieg, um an der Macht zu bleiben - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine ist gemeinsam mit Europa, den USA und anderen Partnern in der Lage, diesen Krieg mit einem gerechten und dauerhaften Frieden zu beenden, betonte der Präsident.

Russland in seiner jetzigen Verfassung braucht den Krieg, um an der Macht zu bleiben, und es bestätigt den Wunsch, weiter zu kämpfen und die Ukraine täglich zu beschießen. Dies schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am 16. Februar in den sozialen Netzwerken.

„In dieser Woche wurden von den Russen fast 1220 Luftbomben, mehr als 850 Angriffsdrohnen und mehr als 40 Raketen verschiedener Typen gegen unser Volk eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich, wir stehen und kämpfen dank des Mutes unserer Kämpfer und der Unterstützung unserer Partner, und wir brauchen mehr Luftverteidigung, um das Leben der Menschen zu schützen“, betonte das Staatsoberhaupt.

Laut Selenskyj sollten Europa und die Welt besser vor einem solchen Übel geschützt werden und durch eine gemeinsame Außenpolitik und Druck auf (Wladimir) Putin darauf vorbereitet sein.

„Gemeinsam mit Europa, den Vereinigten Staaten und all unseren Partnern sind wir in der Lage, diesen Krieg mit einem gerechten und verlässlichen Frieden zu beenden“, resümierte der ukrainische Staatschef.

Wir erinnern uns, dass Selenskyj während einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz über den Plan der Ukraine für 2025 sprach. Er besteht darin, Druck auf Russland auszuüben, gemeinsam mit Partnern Sicherheitsgarantien vorzubereiten und einen nachhaltigen Frieden zu erreichen.