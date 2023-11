Die Russische Föderation hat Cherson angegriffen, es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Heute, am 1. November, haben russische Truppen einen weiteren Angriff auf das Zentrum von Cherson gestartet, es gibt Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, mit.

„Ein neuer Tag – und ein neuer Schmerz. Die Angreifer haben erneut das Zentrum von Cherson getroffen. Ein Mann ist gestorben. Zwei – verwundet. Wieder das apokalyptische Bild: zerbrochenes Glas, zerrissene Fensterrahmen, verstümmelte Häuser. Die Menschen sprechen mit zitternder Stimme über ihre Erlebnisse. Die Folgen des Beschusses – im Video. Der Feind denkt nicht daran, sich zu beruhigen. Der Beschuss geht mit allen Arten von Waffen weiter, die sie haben. Passen Sie also auf sich auf, ignorieren Sie nicht die Signale des Luftalarms. Unser Beileid an die Familie des Opfers. Schnelle Genesung für die Verletzten“, heißt es in Prokudins Botschaft.

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Alexej Kuleba sagte, dass ein Mitarbeiter der Militärverwaltung der Stadt getötet wurde, zwei weitere ihrer Kollegen aus der Abteilung für Stadtentwicklung – verwundet, eine Frau – in ernstem Zustand.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in den letzten 24 Stunden 510 Granaten in der Region Cherson eingeschlagen sind, es gibt Tote und Verletzte.