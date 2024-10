Die Russische Föderation hat einen Drohnenangriff auf Unternehmen in der Region Woronesch gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Russland meldet einen Angriff ukrainischer Drohnen in der Nacht zum 5. Oktober auf mehrere Unternehmen in der Region Woronesch. Was bisher bekannt ist

Die russischen Behörden haben einen Angriff ukrainischer Drohnen auf mehrere Unternehmen in der Region Woronesch gemeldet. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Alexander Gusev, produzierten sie alle „zivile Produkte“.

Gusev schrieb dazu auf Telegram.

„Nach aktuellen Angaben wurde eine Person verwundet. Der Mann erlitt eine Schrapnellwunde am Arm. Auf einer Etage des Gebäudes desselben Unternehmens ist ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es gab keine Verletzten oder Schäden an einem anderen Unternehmen, das von einem unbemannten Luftfahrzeug angegriffen wurde“, sagte Gusev in einer Erklärung. Nach Angaben der BBC wurden der Anflug der Drohnen und mehrere nachfolgende Explosionen in den sozialen Medien gemeldet, insbesondere von Bewohnern des Bezirks Novokhopersky, wo sich eine Brennerei in der Nähe des Dorfes Krasne befindet. Es gibt keine offiziellen Informationen der lokalen Behörden über den möglichen Angriff auf die Brennerei.

Am Morgen meldete das russische Verteidigungsministerium die Zerstörung und das Abfangen von 10 ukrainischen unbemannten Luftfahrzeugen vom Typ Flugzeug.

„7 unbemannte Luftfahrzeuge wurden über dem Gebiet Belgorod abgefangen und zerstört, 1 unbemanntes Luftfahrzeug wurde über dem Gebiet Woronesch zerstört, und 2 unbemannte Luftfahrzeuge wurden über dem Gebiet Kursk zerstört“, hieß es in der Erklärung.

Am Vortag hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bestätigt, dass die Verteidigungskräfte in der Nacht zum 4. Oktober ein russisches Treibstoff- und Schmiermittellager in der Region Woronesch angegriffen hatten.