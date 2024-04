Die Russische Föderation hat mit Raketen angegriffen, in Dnipro und Krywyj Rih sind Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurde am Samstag, den 27. April, der Großalarm ausgerufen. Der Feind greift das Territorium unseres Landes mit Raketen an.

Chomu trivoga meldet Explosionen in Dnipro – vorläufig, Arbeit der Luftabwehr. Die Karte der Luftalarme zeigt, dass die Explosionen auch die Bewohner von Krywyj Rih gehört haben.

Eine Reihe von Raketen befinden sich im ukrainischen Luftraum.

Derzeit ist die Flugbahn der Raketen: