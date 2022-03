Die Russische Föderation richtet in der Ukraine keine neuen Gremien ein - Peskow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kreml richtet in den von der russischen Armee besetzten Gebieten in der Ukraine keine neuen Regierungsorgane ein. Dies erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, bei einem Briefing am 22. März.

„Es werden keine Strukturen in dieser Hinsicht geschaffen“, sagte Putins Sprecher auf die Frage, ob die russischen Behörden an der Bildung einer solchen Struktur arbeiten…