Die russische Invasion in der Ukraine hat der ukrainischen Umwelt weitere $10 Milliarden Schaden zugefügt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Das Ministerium für Umweltschutz und natürliche Ressourcen schätzt die zusätzlichen CO2-Emissionen auf 10 Mrd. Dollar, aber das Land hat sich zu Umweltreformen verpflichtet.

Das Ministerium für Umweltschutz und natürliche Ressourcen schätzt die zusätzlichen CO2-Emissionen auf 10 Milliarden Dollar, aber das Land hat sich zu Umweltreformen verpflichtet.

Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts mit.

Die Kohlendioxidemissionen haben der ukrainischen Umwelt einen Schaden von mehr als 10 Milliarden Dollar zugefügt.

„Unser Land erfüllt jedoch weiterhin seine internationalen Verpflichtungen und gibt seine Klimaziele nicht auf“, so das Ministerium.

SLCPs, oder kurzlebige Schadstoffe, stellen ebenfalls ein großes Problem dar. Sie stehen nach CO2 an zweiter Stelle, was ihre Auswirkungen auf den Klimawandel betrifft. Bis 2030 will die Ukraine den Anteil der Methanemissionen im Rahmen des Global Methane Pledge um 30% reduzieren.

Wie bereits erwähnt, setzt die Ukraine die Reformen zur europäischen Integration fort, die es den ukrainischen umweltverschmutzenden Unternehmen ermöglichen werden, sich zu modernisieren und auf die Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft umzustellen. Sie planen, die neuesten Technologien, wie z.B. Wasserstoff, zu nutzen.

Lesen Sie auch: Unser Zeitalter der Mega-Bedrohungen