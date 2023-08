Russische Invasoren haben weitere 1,5 Tausend Tonnen Getreide aus dem Hafen von Mariupol geholt - Rathaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Eindringlinge haben aus dem Hafen von Mariupol eine weitere Ladung ukrainischen Getreides in Höhe von 1,5 Tausend Tonnen entnommen, der Verkehr aus dem Hafen lebt wieder auf. Dies berichtete am 16. August der Berater des Bürgermeisters Petro Andrjuschtschenko in Telegram.

„Heute sind die nächsten anderthalb Tausend Tonnen ukrainischen Getreides aus dem Hafen von Mariupol gekommen. Jetzt ist das Schiff auf dem Weg zum Kanal. Natürlich wieder ohne Kennzeichnung“, schrieb er.

Laut Andrjuschtschenko hat sich der Verkehr aus dem Hafen beschleunigt – innerhalb von drei Tagen kommt etwa ein Schiff heraus.

„Es stimmt, alle Schiffe haben eine geringe Ladekapazität, aber der Trend ist nicht sehr gut. Alle Schiffe, nach den Informationen zu urteilen, gehören zu den de facto durch das Verteidigungsministerium Roskapstroy kontrolliert“, fügte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol.