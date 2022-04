Das russische Militär schoss auf Rettungskräfte, die in der Region Donezk ein Feuer löschten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Feuerwehrleute, die in der Region Donezk die Folgen eines feindlichen Angriffs beseitigen, sind unter Beschuss des russischen Militärs geraten. Dies teilte der staatliche Notdienst der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass es infolge des Einschlags von Granaten zu einem Druckabfall und einem Brand der Gasleitung in Liman kam.

„Während der Löscharbeiten kam es zu wiederholtem Beschuss, in dessen Folge der Abteilungskommandant der 95. staatlichen Feuerwehr- und Rettungseinheit Schrapnellwunden im Bein erlitt. Er wurde in der Stadt Kramatorsk erstversorgt“, heißt es in dem Bericht.

Das Opfer wurde anschließend in ein Krankenhaus in der Region Dnipropetrowsk gebracht.