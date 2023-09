Russische Raketen haben Unternehmen in der Region Charkiw und Odessa getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum 17. September die Ukraine angegriffen. In Charkiw und in der Region Odessa sind feindliche Raketen eingeschlagen.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, wurde in Charkiw ein Einschlag von vier Lenkraketen des Typs S-300 SAM registriert. Sie trafen das Gebäude eines zivilen Unternehmens. Am Ort der „Ankunft“ entstand ein Feuer.

Wie in der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine berichtet, wurde auch ein Treffer russischer Raketen auf dem Territorium eines zivilen landwirtschaftlichen Betriebs in der Region Odessa verzeichnet. Auf dem Gelände ist HSES tätig.

Wir werden daran erinnern, dass die Verteidigungskräfte des Südens über die Einzelheiten des nächtlichen Beschusses berichtet haben.

Die Mittel der Luftverteidigung haben 12 von 16 Luftzielen der Russen abgeschossen.