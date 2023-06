Russische Streitkräfte haben Raketenwerfer auf das Meer geschickt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen haben zwei mit 16 Kalibras ausgerüstete Boden-Luft-Raketenträger in den Kampfeinsatz im Schwarzen Meer geschickt. Dies berichtete OK South am Dienstag, den 13. Juni.

„Trotz des stürmischen Wetters hat der Feind im Schwarzen Meer zwei mit 16 Kalibras ausgerüstete Boden-Luft-Raketenträger in den Kampfeinsatz geschickt. Die Gesamtzahl der Schiffe im Schwarzen Meer beträgt acht“, berichtet das OK.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch ein russisches Schiff im Asowschen Meer im Einsatz ist, allerdings ohne Raketenträger.

Das Kommando betont, dass die Bedrohung durch Raketen extrem hoch ist.

„Das Beispiel der Tragödie in Krywyj Rih zeigt, dass der Feind in der Lage ist, heimtückisch absolut friedliche zivile Objekte anzugreifen: 11 Menschen wurden getötet, 36 wurden mehr oder weniger schwer verletzt“, betont die UC Süd.

Russische Angreifer beschossen das Gebiet einer Kirche im Dorf Belozerska in der Region Cherson. Ein örtlicher Priester wurde getötet.