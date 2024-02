Russische Truppen beschossen die Region Mykolajiw, eine Person wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Morgen ein Dorf im Gebiet Mykolajiw beschossen, eine Person wurde verletzt, es gibt Zerstörungen. Darüber am Donnerstag, 22. Februar, berichtete der Pressedienst der Mykolajiw Regionalen Militärverwaltung.

„Heute, am 22. Februar, um 05:20 Uhr schlug der Feind mit einem Mehrfachraketenwerfersystem in das Dorf ein. Lymany Galitsynivska Gemeinde. Nach vorläufigen Informationen wurde eine Person verletzt – medizinische Hilfe wurde vor Ort geleistet. Ein Wohnhaus wurde zerstört und mehrere Nachbarhäuser wurden beschädigt. Das entstandene Feuer wurde umgehend gelöscht“, heißt es in der Meldung.

Es wird auch berichtet, dass der Feind gestern, am 21. Februar, um 14:40 Uhr eine FPV-Drohne auf das Dorf. Dmitrovka der Gemeinde Kutsuruba. Ein Privatauto wurde beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt.

Außerdem wurde gestern um 16:10 und 23:11 Uhr feindlicher Artilleriebeschuss auf das Wassergebiet und um 20:49 Uhr auf die Stadt Otschakiw verzeichnet. Es gab keine Todesopfer.