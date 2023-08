Russische Truppen beschossen Zolotaya Balka, ein Mann wurde verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Artillerie schlug etwa fünfmal ein, es kam zu Zerstörungen. das 69-jährige Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Russen haben am Sonntag, den 20. August, Zolotaya Balka in der Gemeinde Novoaleksandrovskaya in der Region Cherson angegriffen. Infolge des Beschusses wurde ein älterer Mann verletzt. Dies berichtet die Militärverwaltung des Gebiets Cherson.

Es wird darauf hingewiesen, dass die russische Artillerie etwa fünf Mal getroffen hat, es gibt Zerstörungen.

Das 69-jährige Opfer wird im Krankenhaus behandelt.