Russische Truppen haben die Hölle in Rubizhne geschaffen - Leiter der regionalen Staatsverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen beschossen in der Nacht die Stadt Rubischne, wobei eine Person getötet und fünf verwundet wurden. Dies teilte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Luhansk, Serhij Haidai, mit.

Dem Gouverneur zufolge haben die Russen in der Nacht vom 16. auf den 17. März „in Rubischne die Hölle heiß gemacht“. Infolge des Beschusses standen „ganze Straßenzüge in Flammen“ und mindestens 27 Häuser wurden beschädigt.

Mindestens fünf weitere Brände entstanden in Popasna und einer in Severodonetsk.

„Dutzende zerbrochener Leben in einer Nacht… Die russische Armee nimmt weiterhin Zivilisten ins Visier, die nicht einmal in Sicherheit gebracht werden dürfen. Neulich sahen wir, wie Flüchtlingsbusse in Rubischne beschossen wurden, gestern in Richtung Mariupol. Wir haben es gerade noch geschafft, Frauen und Kinder aus Popasna zu befreien“, betonte Haidai.

Er fügte hinzu, dass die Behörden täglich versuchten, so viele Einwohner der Region Luhansk wie möglich zu evakuieren, während die ukrainischen Streitkräfte ihr Bestes täten, um die Verteidigung aufrechtzuerhalten.

Später stellte er auf Facebook klar, dass es in Rubischne einen Toten und fünf Verletzte gab. Außerdem gibt es ein Opfer des russischen Beschusses in Severodonetsk…