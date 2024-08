Russische Truppen haben am Morgen Cherson und seine Umgebung beschossen, sechs Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drei Menschen wurden in Cherson verletzt, zwei Menschen wurden in Kindeika verletzt, eine weitere Person wurde in Antonivka, Region Cherson, verletzt.

Die Russen haben am Morgen des 14. August die Stadt Cherson und ihre Umgebung beschossen, sechs Menschen wurden verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Seit dem Morgen haben russische Truppen Cherson und die Vororte unter Beschuss genommen. Gegen 6:00 Uhr wurden bei einem feindlichen Angriff in der Stadt drei Menschen getroffen, die sich in einem Haus befanden. Es handelt sich um eine 39-jährige Frau und ihre 15-jährige Tochter sowie um einen 41-jährigen Mann“, sagte er.

Prokudin zufolge wurden das Kind und seine Mutter mit Explosionsverletzungen und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert, die Frau wurde außerdem am Rücken verletzt. Der Mann wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.

Eine Stunde zuvor hatten russische Truppen Kindeika angegriffen und dabei Wohnhäuser getroffen, zwei Menschen wurden verletzt. Eine 49-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitten Prellungen, Explosionsverletzungen und Schrapnellwunden.

Ebenfalls ins Krankenhaus kam ein 59-jähriger Einwohner von Antonowka, der durch feindlichen Beschuss Schrapnellwunden am Unterarm und am Schienbein erlitt.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen am Montag, den 12. August, abends den Bezirk Dniprovsky von Cherson beschossen haben, wobei zwei Frauen und ein Kind verletzt wurden.