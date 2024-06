Russische Truppen haben in der Region Cherson eine Frau getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gestern Abend beschossen die Russen Zolotaya Balka, wodurch eine 67-jährige Frau tödlich verwundet wurde.

Russische Kriegsverbrecher haben eine Bewohnerin der Region Cherson getötet. Darüber berichtete am Freitag, den 28. Juni, morgens der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Russische Truppen haben einen Einwohner von Golden Balka getötet. In der vergangenen Nacht haben die Invasoren die Siedlung beschossen, wobei eine 67-jährige Frau tödlich verwundet wurde. Mein Beileid an die Familie und Freunde der Verstorbenen…“, schrieb Prokudin in seinem offiziellen TG-Kanal.