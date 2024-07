Russische Truppen haben in der Region Donezk vier Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vorangegangenen 24 Stunden wurden in der Region Donezk drei Einwohner von Pokrowsk und ein Einwohner von Torezk getötet und zehn weitere Zivilisten verletzt.

Am Vortag, dem 8. Juli, töteten russische Kriegsverbrecher in der Region Donezk vier und verwundeten 10 Zivilisten. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin, am Dienstagmorgen, den 9. Juli.

„Russland tötet Zivilisten! Am 8. Juli haben die Russen 4 Einwohner der Region Donezk getötet: 3 in Pokrowsk und 1 in Torezk. Weitere 10 Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet“, heißt es in Filashkins Beitrag.

Die Infografik enthält genauere Angaben zu den Verwundeten der letzten 24 Stunden.

Die Gesamtzahl der russischen Opfer in der Region Donezk in der Infografik unten ist ohne Berücksichtigung von Mariupol und Wolnowacha angegeben, da diese Städte besetzt sind und es unmöglich ist, von dort genaue Daten zu erhalten. Daher ist die Zahl der zivilen Opfer in der Region Donezk in Wirklichkeit viel höher, und es werden hier nur korrekt dokumentierte Daten angegeben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland am Morgen des 8. Juli eine Reihe von massiven Angriffen auf Kiew, Dnipro, Krywyj Rih und andere ukrainische Städte gestartet hat. Die Russen haben das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt in Kiew getroffen, zwei Menschen wurden dort getötet.

Die Luftabwehrkräfte schossen 30 von 38 von den Russen abgefeuerten Raketen ab. Bei massiven Raketenangriffen auf ukrainische Städte sind mehr als 40 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verwundeten nähert sich 200. Kiew kennt 27 Tote, darunter vier Kinder.