Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Truppen der Russischen Föderation haben am 7. Februar die Gemeinde Marganetska im Gebiet Dnipropetrowsk mit Drohnen angegriffen und ein Auto getroffen, es gibt Opfer. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak mit.

Infolge des Beschusses wurden zwei Menschen verletzt – eine 60-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann.

Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft, begann Voruntersuchung auf Strafverfahren über die Fakten der Verletzung der Gesetze und Bräuche des Krieges.

Wir werden daran erinnern, dass die Invasoren während des massiven Angriffs der Russischen Föderation in der Ukraine am Mittwoch, den 7. Februar, Nowomoskowsk in der Region Dnipropetrowsk beschossen haben. Bei dem Angriff wurde das Unternehmen zur Verbesserung der Stadt getroffen.

Heute hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen angegriffen, bevor es „Shaheds“ freigab. Kiew, Charkiw, Mykolajiw und die westlichen Regionen wurden getroffen.