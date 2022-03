Russische Truppen haben in Rubizhne Phosphorbomben eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen setzten in der Region Luhansk Luft- und Phosphorbomben ein. Dies berichtete der Leiter der OVA Luhansk, Serhij Haidai, am 24. März.

Die Hauptanstrengungen des Feindes konzentrierten sich auf die Einnahme von Rubizhne und Severodonetsk. In der Gegend von Popasna versuchten die Streitkräfte der Russischen Föderation mit Unterstützung der Artillerie tief in die Stadt vorzudringen und die zuvor eroberten Stellungen zu konsolidieren, hatten jedoch keinen Erfolg und erlitten Verluste.

Wie der Gouverneur betonte, bleiben die Städte unter ukrainischer Flagge.

Er stellte fest, dass die feindliche Luftfahrt in der Region weiterhin aktiv ist. Nachts wurde Phosphormunition auf Rubizhne abgeworfen. Bei dem Beschuss der Stadt wurden vier Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Weitere sechs Personen wurden verletzt.

Durch den schweren Beschuss von Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Rubezhnoje, Kreminna, Nowodruzhsk und Wojewodka wurden mehr als 30 Einrichtungen beschädigt, darunter zehn Wohnhäuser und 13 Privathäuser, ein Leichtindustrieunternehmen, eine Bildungseinrichtung, Nebengebäude und Garagen.

Als Folge des Einschlags russischer Granaten in die Gebäude brachen 16 Brände aus. Vierzehn Siedlungen in der Region waren teilweise stromlos, während 21 vollständig stromlos waren. Mehr als 100.000 Zivilisten sind ohne Strom.

In 27 Siedlungen gibt es keine Gasversorgung – in 22 vollständig und in fünf teilweise. Insgesamt sind über 32 500 Menschen weiterhin ohne Gas.